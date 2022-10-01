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Освобождение Лимана положит начало деоккупации Луганщины — Гайдай

01 октября 2022, 18:34

Освобождение Лимана положит начало деоккупации Луганщины — Гайдай

После освобождения Лимана Вооруженные Силы Украины могут начать деоккупацию Луганской области. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«После освобождения Лимана ожидаем начала деоккупации Луганщины. Оккупанты сами выкладывают в сеть видео, что военное командование их бросило в Лимане на произвол судьбы», — написал Гайдай в Тelegram.

Он отметил, проведение «псевдореферендумов» по присоединению украинских регионов к России никак не влияют на события на фронте — ВСУ уверенно продвигаются вперед.

«Вчера в Офисе президента проговорили несколько рабочих вопросов, при деоккупации каждого населенного пункта будем сразу заниматься обеспечением его жизнедеятельности», — добавил глава Луганщины.

Ранее ВСУ подтвердили освобождение пяти населенных пунктов у Лимана и сообщили, что вошли в Лиман.

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