США вважають визволення Лимана «значним успіхом» України

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав взяття ЗСУ ключового бастіону російських військ у Лимані. Про це повідомляє Reuters.



Міністр заявив, що це обнадійливий бойовий успіх, який створить нові дилеми для російських збройних сил.



«Безперечно, це важливо. Ми дуже натхненні тим, що спостерігаємо зараз», — сказав Остін журналістам на прес-конференції на Гаваях.



Російські війська використовували Лиман як логістичний та транспортний вузл для своїх операцій на півночі Донецької області. Його захоплення — найбільше досягнення України на полі бою після блискавичного контрнаступу на північному сході Харківської області минулого місяця.



Остін зазначив, що через Лиман проходили лінії постачання, які Росія використовувала для перекидання своїх військ та техніки на південь та на захід.



«А без цих маршрутів буде складніше. Тож це є своєрідною дилемою для росіян у майбутньому… І ми думаємо, що українці проробили велику роботу, щоб потрапити туди і почати брати під контроль місто», — сказав Остін.



Нещодавні успіхи України розлютили союзників Путіна, таких як Рамзан Кадиров, лідер російського південного чеченського регіону, які закликали до «рішучіших дій», включаючи застосування ядерної зброї малої потужності.



Звільнення Лимана відбулося лише через день після того, як Путін проголосив анексію чотирьох областей України, включаючи Донецьку, де знаходиться Лиман, та помістив їх під ядерну парасольку Росії. Проголошення російської влади контролю за 15% території України було категорично відкинуто Україною та західними країнами як незаконне.



Остін не сказав, чи вважає він, що звільнення Україною Лимана може спровокувати ескалацію з боку Росії, хоча офіційні особи США останніми днями широко засуджували російську ядерну риторику.



«Що це означає з погляду потенційної ескалації, я не спекулюватиму на цьому. Але що це означає для поля бою, то це те, що українці продовжують домагатися прогресу», — сказав Остін.