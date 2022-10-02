Оккупанты вывезли в Россию из Луганской области еще 76 детей — Гайдай

Оккупанты недавно вывезли из Луганской области в Подмосковье еще 76 детей-сирот. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.



«Еще 76 детей-сирот вывезены в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних в РФ, расположенные в Московской области. В настоящее время четыре региона России должны принять их в составе семейных групп», — написал Гайдай.



По его словам, еще 104 ребенка, которые находятся под наблюдением в социальных учреждениях группировки «ЛНР», готовятся к передаче «под опеку» в российские семьи.



«Это позволяет оккупантам сократить пропасть поколений, особенно среди мужского населения, которая ежедневно растет вместе с количеством погибших военных. Что будет с этим вопросом в так называемой "ЛНР" россиянам безразлично — понимают, что на Луганщине они временно», — добавил Гайдай.



По информации омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия к началу сентября депортировала из Украины более 7 тысяч детей. Вернуть удалось лишь 51 несовершеннолетнего.