Окупанти вивезли до Росії з Луганської області ще 76 дітей — Гайдай

Окупанти нещодавно вивезли з Луганської області до Підмосков'я ще 76 дітей-сиріт. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайда в Telegram.



«Ще 76 дітей-сиріт вивезено в соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх в РФ, розташовані в Московській області. Наразі чотири регіони Росії мають прийняти їх у складі сімейних груп», — написав Гайдай.



За його словами, ще 104 дитини, які перебувають під наглядом у соціальних закладах угрупування «ЛНР», готуються до передачі «під опіку» до російських родин.



«Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед чоловічого населення, яка щодня росте разом із кількістю загиблих військових. Що буде з цим питанням у так званій ЛНР росіянам байдуже — розуміють, що на Луганщині вони тимчасово», — додав Гайдай.



За інформацією омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія на початок вересня депортувала з України понад 7 тисяч дітей. Повернути вдалося лише 51 неповнолітньому.