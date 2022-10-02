Путин обменял «азовцев» на Медведчука вопреки протестам ФСБ — СМИ

Президент России Владимир Путин настоял на обмене пленных «азовцев» на Виктора Медведчука, несмотря на возражения ФСБ, которая опасалась общественного резонанса в России. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских и американских чиновников.



По словам чиновников, Федеральную службу безопасности России беспокоило то, что в результате обмена вернули в четыре раза больше украинцев, чем россиян, при этом 108 из полка «Азов».



«ФСБ была полностью против. Они понимали последствия того, как эта сделка будет выглядеть для общественности», — сказал высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.



Обмен также состоялся под дополнительным давлением внутри РФ в связи с частичной мобилизацией.



Сделка откладывалась несколько раз в течение двух месяцев, сказал пресс-секретарь управления военной разведки Украины Андрей Юсов.



По условиям соглашения, Россия освободила пятерых командиров, которые руководили обороной Мариуполя. Они не могут покинуть Турцию до окончания войны, но не заключены в тюрьму и могут свободно передвигаться по стране.



Другие украинские солдаты были обменены на границе Украины. Пять британцев, два американца, марокканец, хорват и швед были отправлены в Саудовскую Аравию, после чего их отправили домой.



Украина освободила 55 российских солдат и кума Путина Виктора Медведчука, которому в Украине предъявлены обвинения в государственной измене.



Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента сказал, что освобождение Медведчука показало, что Путин уделял большое внимание его защите.



«Показательно, что Путин решил обменять своего закадычного друга и одного из своих долгосрочных посредников в Украине Медведчука на героев Мариуполя. В Украине очень радовались возвращению этих доблестных бойцов домой, а в Москве очень возмущались», — подчеркнул он.



По словам высокопоставленного украинского чиновника, в сделке также участвовал де-факто лидер Саудовской Аравии Мухаммед, который направил в Россию свою личную команду охраны и свой самолет, чтобы забрать заключенных.



Отмечается, что саудовский кронпринц стремится улучшить свое положение на Западе после убийства саудовскими агентами журналиста Джамаля Хашогги.



«Его интерес заключается в том, чтобы восстановить свою репутацию. Он предложил самолеты и отели, чтобы сыграть хорошего парня перед США», — сказал высокопоставленный украинский чиновник.



Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне не ответило на просьбу о комментарии.

Украинским чиновникам понравилась идея привлечения Саудовской Аравии, поскольку они уже давно обеспокоены тем, что Эр-Рияд дрейфует в сторону Москвы.



«Мы хотим, чтобы саудовцы и эмиратцы были ближе к Вашингтону и дальше от России», — сказал чиновник, отметив, что решения Индии, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ могут поднять или сломать российскую экономику.

21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.



Украинской стороне было возвращено 215 военнослужащих из числа защитников Мариуполя, включая командиров «Азова» и других подразделений, оборонявших город. В обмен России передали Виктора Медведчука и 55 военнослужащих РФ и «Л-ДНР».



Известно, что Медведчук был обменен на 200 украинских ввоенных, а пятеро командиров обороны Мариуполя — на 55 военных РФ и «Л-ДНР».