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Путин обменял «азовцев» на Медведчука вопреки протестам ФСБ — СМИ

02 октября 2022, 13:25

Путин обменял «азовцев» на Медведчука вопреки протестам ФСБ — СМИ

Президент России Владимир Путин настоял на обмене пленных «азовцев» на Виктора Медведчука, несмотря на возражения ФСБ, которая опасалась общественного резонанса в России. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских и американских чиновников.

По словам чиновников, Федеральную службу безопасности России беспокоило то, что в результате обмена вернули в четыре раза больше украинцев, чем россиян, при этом 108 из полка «Азов».

«ФСБ была полностью против. Они понимали последствия того, как эта сделка будет выглядеть для общественности», сказал высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Обмен также состоялся под дополнительным давлением внутри РФ в связи с частичной мобилизацией.

Сделка откладывалась несколько раз в течение двух месяцев, сказал пресс-секретарь управления военной разведки Украины Андрей Юсов.

По условиям соглашения, Россия освободила пятерых командиров, которые руководили обороной Мариуполя. Они не могут покинуть Турцию до окончания войны, но не заключены в тюрьму и могут свободно передвигаться по стране.

Другие украинские солдаты были обменены на границе Украины. Пять британцев, два американца, марокканец, хорват и швед были отправлены в Саудовскую Аравию, после чего их отправили домой.

Украина освободила 55 российских солдат и кума Путина Виктора Медведчука, которому в Украине предъявлены обвинения в государственной измене.

Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента сказал, что освобождение Медведчука показало, что Путин уделял большое внимание его защите.

«Показательно, что Путин решил обменять своего закадычного друга и одного из своих долгосрочных посредников в Украине Медведчука на героев Мариуполя. В Украине очень радовались возвращению этих доблестных бойцов домой, а в Москве очень возмущались», — подчеркнул он.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, в сделке также участвовал де-факто лидер Саудовской Аравии Мухаммед, который направил в Россию свою личную команду охраны и свой самолет, чтобы забрать заключенных.

Отмечается, что саудовский кронпринц стремится улучшить свое положение на Западе после убийства саудовскими агентами журналиста Джамаля Хашогги.

«Его интерес заключается в том, чтобы восстановить свою репутацию. Он предложил самолеты и отели, чтобы сыграть хорошего парня перед США», сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне не ответило на просьбу о комментарии.
Украинским чиновникам понравилась идея привлечения Саудовской Аравии, поскольку они уже давно обеспокоены тем, что Эр-Рияд дрейфует в сторону Москвы.

«Мы хотим, чтобы саудовцы и эмиратцы были ближе к Вашингтону и дальше от России», сказал чиновник, отметив, что решения Индии, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ могут поднять или сломать российскую экономику.

21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией

Украинской стороне было возвращено 215 военнослужащих из числа защитников Мариуполя, включая командиров «Азова» и других подразделений, оборонявших город. В обмен России передали Виктора Медведчука и 55 военнослужащих РФ и «Л-ДНР».

Известно, что Медведчук был обменен на 200 украинских ввоенных, а пятеро командиров обороны Мариуполя — на 55 военных РФ и «Л-ДНР».

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