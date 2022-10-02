Путін обміняв «азовців» на Медведчука всупереч протестам ФСБ — ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін наполіг на обміні полонених «азовців» на Віктора Медведчука, незважаючи на заперечення ФСБ, яка побоювалася громадського резонансу в Росії. Про це повідомляє Washington Post із посиланням на високопоставлених українських та американських чиновників.



За словами чиновників, Федеральну службу безпеки Росії непокоїло те, що в результаті обміну повернули вчетверо більше українців, ніж росіян, причому 108 з полку «Азов».



«ФСБ була цілком проти. Вони розуміли наслідки того, як ця угода матиме вигляд громадськості», — сказав високопосадовець на умовах анонімності.



Обмін також відбувся під додатковим тиском у РФ у зв'язку з частковою мобілізацією.



Угода відкладалася кілька разів протягом двох місяців, сказав речник управління військової розвідки України Андрій Юсов.



За умовами угоди Росія звільнила п'ятьох командирів, які керували обороною Маріуполя. Вони не можуть покинути Туреччину до закінчення війни, але не ув'язнені і можуть вільно пересуватися країною.



Інші українські солдати обміняли на кордоні України. П'ять британців, два американці, марокканець, хорват та швед були відправлені до Саудівської Аравії, після чого їх відправили додому.



Україна звільнила 55 російських солдатів кума Путіна Віктора Медведчука, якому в Україні пред'явлено звинувачення у державній зраді.



Високопосадовець Держдепартаменту сказав, що звільнення Медведчука показало, що Путін приділяв велику увагу його захисту.



«Показово, що Путін вирішив обміняти свого друга і одного зі своїх довгострокових посередників в Україні Медведчука на героїв Маріуполя. В Україні дуже раділи поверненню цих доблесних бійців додому, а в Москві дуже обурювалися», — підкреслив він.



За словами високопосадовця, в угоді також брав участь де-факто лідер Саудівської Аравії Мухаммед, який направив до Росії свою особисту команду охорони та свій літак, щоб забрати в'язнів.



Зазначається, що саудівський кронпринц прагне покращити своє становище на Заході після вбивства саудівськими агентами журналіста Джамаля Хашоггі.



«Його інтерес полягає в тому, щоб відновити свою репутацію. Він запропонував літаки та готелі, щоб зіграти хорошого хлопця перед США», — сказав високопосадовець.



Посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні не відповіло на прохання про коментар.



Українським чиновникам сподобалася ідея залучення Саудівської Аравії, оскільки вони вже давно стурбовані тим, що Ер-Ріяд дрейфує у бік Москви.



«Ми хочемо, щоб саудівці та еміратці були ближчими до Вашингтона і далі від Росії», — сказав чиновник, зазначивши, що рішення Індії, Туреччини, Саудівської Аравії та ОАЕ можуть підняти або зламати російську економіку.

21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією.



Українській стороні було повернуто 215 військовослужбовців із числа захисників Маріуполя, включаючи командирів «Азова» та інших підрозділів, які обороняли місто. В обмін Росії передали Віктора Медведчука та 55 військовослужбовців РФ та «Л-ДНР».



Відомо, що Медведчука було обмінено на 200 українських військових, а п'ятеро командирів оборони Маріуполя — на 55 військових РФ та «Л-ДНР».