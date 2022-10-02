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Оккупанты нарушают права местного населения — ЦПД

02 октября 2022, 13:53

Оккупанты нарушают права местного населения — ЦПД

Оккупанты проводят дезинформационные и манипулятивные кампании на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

ЦПД отмечает, что оккупанты обязали работников бюджетной сферы Мариуполя сдать паспорта Украины.

«Таким образом, оккупанты фактически берут в заложники людей и будут удерживать их на оккупированной территории», — сказано в сообщении.

В Запорожской области начались массовые «депортации» и «национализация» имущества. В первую очередь, это касается людей, которые голосовали «против» на псевдореферендуме.

В Херсонской области роспропаганда во главе с Путиным заявляет, что псевдореферендум это право на «самоопределение народов», таким образом оправдывая свои беззаконные действия.

В Крыму оккупанты устраивают пропагандистские встречи с украинскими детьми. На этой неделе дети из центра «Альтаир» слушали речь, наполненную «величием русского мира».

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