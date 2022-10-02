Окупанти порушують права місцевого населення — ЦПД

Окупанти проводять дезінформаційні та маніпулятивні кампанії та на тимчасово окупованих територіях . Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД).



ЦПД зазначає, що окупанти зобов'язали працівників бюджетної сфери Маріуполя здати паспорти України.



«Таким чином, окупанти фактично беруть у заручники людей і утримуватимуть їх на окупованій території», — сказано в повідомленні.



У Запорізькій області почалися масові «депортації» та «націоналізація» майна. Насамперед це стосується людей, які голосували проти на псевдореферендумі.



У Херсонській області розпропаганда на чолі з Путіним заявляє, що псевдореферендум — це право на «самовизначення народів», таким чином виправдовуючи свої беззаконні дії.



У Криму окупанти влаштовують пропагандистські зустрічі із українськими дітьми. Цього тижня діти з центру «Альтаїр» слухали промову, сповнену «велич російського світу».