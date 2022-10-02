Окупанти порушують права місцевого населення — ЦПД

02 жовтня 2022, 13:53

Окупанти порушують права місцевого населення — ЦПД

Окупанти проводять дезінформаційні та маніпулятивні кампанії та на тимчасово окупованих територіях . Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД).

 ЦПД зазначає, що окупанти зобов'язали працівників бюджетної сфери Маріуполя здати паспорти України.

«Таким чином, окупанти фактично беруть у заручники людей і утримуватимуть їх на окупованій території», — сказано в повідомленні.

 У Запорізькій області почалися масові «депортації» та «націоналізація» майна. Насамперед це стосується людей, які голосували проти на псевдореферендумі.

 У Херсонській області розпропаганда на чолі з Путіним заявляє, що псевдореферендум це право на «самовизначення народів», таким чином виправдовуючи свої беззаконні дії.

 У Криму окупанти влаштовують пропагандистські зустрічі із українськими дітьми. Цього тижня діти з центру «Альтаїр» слухали промову, сповнену «велич російського світу».

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