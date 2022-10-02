Перед звільненням Лимана окупанти намагалися втекти на вкрадених авто — Генштаб ЗСУ

Росіяни намагалися втекти вглиб окупованих територій, коли українські військові звільняли Лиман на Донеччині. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.



У Генштабі зазначили, що завдяки успіхам українських сил оборони в окупантів спостерігається зниження рівня морально-психологічного стану, що призводить до численних випадків їхньої здачі в полон та залишення своїх позицій.



«Перед визволенням населеного пункту Лиман окремі підрозділи противника намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Так, 30 вересня в районі населеного пункту Щастя було виявлено колону з цивільних автомобілів та мікроавтобусів, у якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу 2-го армійського корпусу російських окупаційних військ», — йдеться у повідомленні.

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