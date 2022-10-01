ВСУ подтвердили освобождение пяти населенных пунктов у Лимана

ВСУ окружили российскую группировку в районе Лимана Донецкой области. Вблизи города освобождены пять населенных пунктов. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.



«Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки — освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия», — подчеркнул Череватый.



По его словам, в окружении в районе Лимана оказалось около пяти — пяти с половиной тысяч российских военных. Точной цифры нет, так как активные боевые действия «отминусовали» их боевой состав, а также некоторые группы, пытавшиеся прорваться, пояснил спикер. Попытки прорывов отдельными группами фиксируются и сейчас.



Череватый сообщил, что Лиман важен в том числе тем, что открывает возможность пойти дальше, в Луганскую область — на Кременную и Северодонецк.



«Это и психологически важный момент. Поскольку ВСУ начинают… переламывать ход боевых действий», — отметил он.



Также в соцсетях появилось видео с украинскими бойцами на въезде в Лиман.





Смотрите также:



