ВСУ подтвердили освобождение пяти населенных пунктов у Лимана

ВСУ окружили российскую группировку в районе Лимана Донецкой области. Вблизи города освобождены пять населенных пунктов. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
«Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки — освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия», — подчеркнул Череватый.
По его словам, в окружении в районе Лимана оказалось около пяти — пяти с половиной тысяч российских военных. Точной цифры нет, так как активные боевые действия «отминусовали» их боевой состав, а также некоторые группы, пытавшиеся прорваться, пояснил спикер. Попытки прорывов отдельными группами фиксируются и сейчас.
Череватый сообщил, что Лиман важен в том числе тем, что открывает возможность пойти дальше, в Луганскую область — на Кременную и Северодонецк.
«Это и психологически важный момент. Поскольку ВСУ начинают… переламывать ход боевых действий», — отметил он.
Также в соцсетях появилось видео с украинскими бойцами на въезде в Лиман.
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