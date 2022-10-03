Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Губернатор Белгородской области заявил про обстрел села, погибла женщина

03 октября 2022, 10:15

Губернатор Белгородской области заявил про обстрел села, погибла женщина

В результате обстрела села Головчино в Белгородской области РФ погибла женщина 48 лет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам,  в результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Гладков обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины.

«Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Начался подомовой обход. Информация о пострадавших уточняется», — добавил он.

15 сентября в селе Нехотеевка в Белгородской области произошел пожар на таможенном терминале. Глава региона тогда заявил, что возгорание произошло в результате обстрела.

16 сентября губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ обстреляли город Валуйки, один местный житель погиб, еще двое были ранены. 17 сентября власти Белгородской области заявили, что в результате обстрела села Красный Хутор в погибла одна женщина, два человека ранены. 

Приграничные населенные пункты Курской, Брянской, Белгородской областей регулярно подвергаются обстрелам после начала российского вторжения в Украину.

Еще по теме

Места
Росссия Белгород
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:16
Оккупанты жалуются, что ВСУ не дают построить им укрепрайон в Кременной — Гайдай
09:17
«ДНР» заявила о двух погибших и трех раненых от обстрелов за сутки
09:02
Оккупанты требуют рассказать детям, что «Мариуполь всегда был Россией»
23:47
Контрнаступление ВСУ на юге и Луганщине — главное за день ►
23:15
Херсонщина: Золотая Балка и Нововоронцовка — под контролем ВСУ. Российская армия отступает ►
21:14
«ДНР» сообщила о двух погибших в Макеевке
20:44
Жителей оккупированной Донетчины начнут призывать на военную службу в России с 2023 года
18:57
Путин внес в Госдуму проекты законов о включении четырех украинских регионов в состав РФ
18:38
Взрыв на полгорода: В Мариуполе подорвался экскаватор
23:50
ВСУ зашли в Лиман, войска РФ отступили — главное за день ►
23:13
В оккупированном Мариуполе подорвались российские энергетики
21:19
Россияне усилили принудительную мобилизацию на оккупированных территориях
18:57
На военном аэродроме Бельбек в Крыму произошел взрыв
17:28
«ДНР» заявила о двух раненых жителях Макеевки
15:22
Путин присвоил «героя России» погибшему в Херсоне Катериничеву
все новости
10:40
Офис генпрокурора: Более 1200 детей пострадали в Украине в результате военных действий
10:16
Оккупанты жалуются, что ВСУ не дают построить им укрепрайон в Кременной — Гайдай
10:15
Губернатор Белгородской области заявил про обстрел села, погибла женщина
09:39
Оккупанты утром обстреляли Запорожье и два села в области ракетами С-300, один человек ранен
09:33
Ночью оккупанты атаковали два района Днепропетровской области
09:17
«ДНР» заявила о двух погибших и трех раненых от обстрелов за сутки
09:02
Оккупанты требуют рассказать детям, что «Мариуполь всегда был Россией»
08:45
Российская армия обстреливает Донецкую область: Есть погибшие и раненые
23:47
Контрнаступление ВСУ на юге и Луганщине — главное за день ►
23:17
В ВСУ подтвердили освобождение села Торское на Донетчине
23:15
Херсонщина: Золотая Балка и Нововоронцовка — под контролем ВСУ. Российская армия отступает ►
22:36
Оккупанты обстреляли из САУ жилые дома в Сумской области
21:46
На Харьковщине разоблачили связиста «ЛНР» и местного жителя, который его прятал
21:14
«ДНР» сообщила о двух погибших в Макеевке
20:44
Жителей оккупированной Донетчины начнут призывать на военную службу в России с 2023 года
все новости
ВИДЕО
Контрнаступление ВСУ на юге и Луганщине — главное за день ►
02 октября, 23:47
Херсонщина: Золотая Балка и Нововоронцовка — под контролем ВСУ. Российская армия отступает ►
02 октября, 23:15
ВСУ зашли в Лиман, войска РФ отступили — главное за день ►
01 октября, 23:50

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты