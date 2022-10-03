Губернатор Белгородской области заявил про обстрел села, погибла женщина

В результате обстрела села Головчино в Белгородской области РФ погибла женщина 48 лет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, в результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Гладков обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины.



«Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Начался подомовой обход. Информация о пострадавших уточняется», — добавил он.

15 сентября в селе Нехотеевка в Белгородской области произошел пожар на таможенном терминале. Глава региона тогда заявил, что возгорание произошло в результате обстрела.



16 сентября губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ обстреляли город Валуйки, один местный житель погиб, еще двое были ранены. 17 сентября власти Белгородской области заявили, что в результате обстрела села Красный Хутор в погибла одна женщина, два человека ранены.



Приграничные населенные пункты Курской, Брянской, Белгородской областей регулярно подвергаются обстрелам после начала российского вторжения в Украину.