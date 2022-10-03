Губернатор Білгородської області заявив про обстріл села, загинула жінка

03 жовтня 2022, 10:15

Губернатор Білгородської області заявив про обстріл села, загинула жінка

Внаслідок обстрілу села Головчино у Білгородській області РФ загинула жінка 48 років. Про це заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

За його словами, внаслідок влучення снарядів до центру села є руйнування. Гладков звинуватив в обстрілі Збройні сили України.

«Зараз усі оперативні служби та голова округу перебувають на місці. Почався подомовий обхід. Інформація про постраждалих уточнюється», — додав він.

15 вересня у селі Нехотіївка в Білгородській області сталася пожежа на митному терміналі. Глава регіону тоді заявив, що спалах стався внаслідок обстрілу.

16 вересня губернатор Білгородської області заявив, що ЗСУ обстріляли місто Валуйки, один місцевий житель загинув, ще двоє поранено. 17 вересня влада Білгородської області заявила, що в результаті обстрілу села Червоний Хутір загинула одна жінка, двоє людей поранено.

Прикордонні населені пункти Курської, Брянської, Білгородської областей регулярно обстрілюються після початку російського вторгнення в Україну.

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