Держдума Росії на своєму засіданні одноголосно ратифікувала «договори» про прийняття окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ.



Президент РФ Володимир Путін та глави окупаційних адміністрацій підписали ці «договори» 30 вересня. 2 жовтня Конституційний суд РФ визнав їх такими, що відповідають російській конституції.



Відповідно до паперів:

кордони так званих «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей, «пов’язані з територією інших країн», вважаються Росією її державни кордоном;

до 1 січня 2026 року на всіх чотирьох територіях діє перехідний період щодо врегулювання питань військового обов'язку та несення військової служби;

у ті ж терміни мають бути вирішені питання інтеграції цих територій до економічної, фінансової, кредитної та правової системи Росії, а також до системи органів влади;

російське законодавство та інші нормативні правові акти діють на анексованих територіях від дня їхнього прийняття до складу Росії;

нормативні правові акти Херсонської та Запорізької областей не застосовуються, якщо вони суперечать Конституції РФ;

«документи» «ДНР» і «ЛНР» діють до закінчення перехідного періоду або прийняття російських відповідних правових актів;

«уряди» «ДНР» і «ЛНР» продовжать роботу до формування нових кабінетів при тво глав «республік», уряди Херсонської та Запорізької областей повинні сформувати вріо губернаторів відповідно до російського законодавства.

«Договори» набирають чинності у день ратифікації.



Наступний етап - розгляд «договорів» у Раді Федерації. Відповідне засідання відбудеться завтра, 4 жовтня.