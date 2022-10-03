Госдума приняла законы о четырех аннексированных территориях. Что это меняет для жителей

Госдума РФ приняла законы о принятии аннексированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав России.



Согласно законам, с 30 сентября жителей этих территорий Россия считает своими гражданами, на подачу заявлений об отказе от гражданства РФ им дан месяц. При этом уточняется, что приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.



Также согласно этим российским законам:

Так называемые «ДНР» и «ЛНР» в составе России сохранят статус «республик» и свои прежние названия. Херсонская и Запорожская области также войдут в состав России в качестве отдельных субъектов — они останутся областями.



Пределы четырех территорий определяются их границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». Также указано, что «ДНР» и «ЛНР» входят в РФ в «границах» 2014 года, «установленных в их конституциях».

До 1 января 2026 года на аннексированных территориях будет действовать переходный период.

Денежной единицей на этих территория с 1 января 2023 года будет российский рубль, до конца 2022 года допускается обращение украинской гривны.

С 1 января 2023 года на аннексированных территориях будет применяться бюджетное законодательство РФ. Бюджеты четырех регионов, которые Россия теперь считает своими, будут утверждены до 15 декабря 2022 года.

До 1 января 2028 года регистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти «Л-ДНР» и Украины. На аннексированных территориях также устанавливается специальный режим регулирования градостроительной деятельности до 1 января 2028 года. После этого процессы градостроительной деятельности должны быть приведены в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Завтра, 4 октября, эти законы рассмотрит Совет Федерации РФ.



Сегодня ранее Госдума ратифицировала договоры о присоединении четырех аннексированных территорий в состав РФ.

Украина и другие страны не признают «референдумы» и дальнейшее присоединение этих территорий в состав РФ.



Президент Владимир Зеленский после аннексии этих территорий 30 сентября заявил, что Украина будет готова к переговорам только с новым президентом России.