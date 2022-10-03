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Госдума приняла законы о четырех аннексированных территориях. Что это меняет для жителей

03 октября 2022, 16:37

Госдума приняла законы о четырех аннексированных территориях. Что это меняет для жителей

Госдума РФ приняла законы о принятии аннексированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Согласно законам, с 30 сентября жителей этих территорий Россия считает своими гражданами, на подачу заявлений об отказе от гражданства РФ им дан месяц. При этом уточняется, что приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

Также согласно этим российским законам:

  • Так называемые «ДНР» и «ЛНР» в составе России сохранят статус «республик» и свои прежние названия. Херсонская и Запорожская области также войдут в состав России в качестве отдельных субъектов — они останутся областями.
  • Пределы четырех территорий определяются их границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». Также указано, что «ДНР» и «ЛНР» входят в РФ в «границах» 2014 года, «установленных в их конституциях».
  • До 1 января 2026 года на аннексированных территориях будет действовать переходный период.
  • Денежной единицей на этих территория с 1 января 2023 года будет российский рубль, до конца 2022 года допускается обращение украинской гривны.
  • С 1 января 2023 года на аннексированных территориях будет применяться бюджетное законодательство РФ. Бюджеты четырех регионов, которые Россия теперь считает своими, будут утверждены до 15 декабря 2022 года.
  • До 1 января 2028 года регистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти «Л-ДНР» и Украины. На аннексированных территориях также устанавливается специальный режим регулирования градостроительной деятельности до 1 января 2028 года. После этого процессы градостроительной деятельности должны быть приведены в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Завтра, 4 октября, эти законы рассмотрит Совет Федерации РФ. 

Сегодня ранее Госдума ратифицировала договоры о присоединении четырех аннексированных территорий в состав РФ.

Украина и другие страны не признают «референдумы» и дальнейшее присоединение этих территорий в состав РФ.

Президент Владимир Зеленский после аннексии этих территорий 30 сентября заявил, что Украина будет готова к переговорам только с новым президентом России.

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