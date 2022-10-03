Держдума ухвалила закони про чотири анексовані території. Що це змінює для мешканців

Держдума РФ ухвалила закони про прийняття анексованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу Росії.



Відповідно до законів, з 30 вересня мешканців цих територій Росія вважає своїми громадянами, на подання заяв про відмову від громадянства РФ їм надано місяць. При цьому уточнюється, що набуття громадянства можливе за умови подання заяви та складання присяги громадянина РФ.



Також згідно з цими російськими законами:

Так звані «ДНР» та «ЛНР» у складі Росії збережуть статус «республік» та свої колишні назви. Херсонська та Запорізька області також увійдуть до складу Росії як окремі суб'єкти — вони залишаться областями.



Межі чотирьох територій визначаються їх межами, які «існували на день їх утворення та прийняття до РФ». Також зазначено, що «ДНР» та «ЛНР» входять до РФ у «кордонах» 2014 року, «встановлених у їх конституціях».

До 1 січня 2026 року на анексованих територіях діятиме перехідний період.

Грошовою одиницею на цих територіях з 1 січня 2023 року буде російський рубль, до кінця 2022 року допускається обіг української гривні.

З 1 січня 2023 року на анексованих територіях застосовуватиметься бюджетне законодавство РФ. Бюджети чотирьох регіонів, які Росія тепер вважає за свої, будуть затверджені до 15 грудня 2022 року.

До 1 січня 2028 року реєстрацію прав на нерухоме майно буде можливе на підставі документів, виданих органами державної влади «Л-ДНР» та України. На анексованих територіях також встановлюється спеціальний режим регулювання містобудівної діяльності до 1 січня 2028 року. Після цього процеси містобудівної діяльності повинні бути приведені у відповідність до Містобудівного кодексу РФ.

Завтра, 4 жовтня, ці закони розгляне Рада Федерації РФ.



Сьогодні раніше Держдума ратифікувала договори про приєднання чотирьох анексованих територій до складу РФ.

Україна та інші країни не визнають «референдуми» та подальше приєднання цих територій до складу РФ.



Президент Володимир Зеленський після анексії цих територій 30 вересня заявив , що Україна буде готова до переговорів лише з новим президентом Росії.