В Донецке под обстрел попали торговые центры «Континент» и «Золотое кольцо»

ТЦ «Континент» в Донецке. Скриншот

В подконтрольной группировке «ДНР» Донецке под обстрел попали торговые центры «Континент» и «Золотое кольцо». Были повреждены фасады и остекление двух ТЦ.



Соответсвующие видео опубликовали очевидцы в соцсетях.



«Штаб теробороны ДНР» утверждает, что средства ПВО перехватили ракету РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины в Ворошиловском районе города. «Новости Донбасса» не могут оперативно проверить эту информацию в условиях войны.



Также повреждено здание трамвайной диспетчерской и три вагона трамвая, находившихся рядом.

Медиа, подконтрольные России и «ДНР», публикуют видео, на которых, как утверждается, обломки снаряда на круше одного из торговых центров.