У Донецьку під обстріл потрапили торгові центри «Континент» та «Золоте кільце»

ТЦ «Континент» у Донецьку. Скріншот

У підконтрольному угрупованню «ДНР» Донецьку під обстріл потрапили торгові центри «Континент» та «Золоте кільце». Були пошкоджені фасади та скління двох ТЦ.



Відповідні відео опублікували очевидці у соцмережах.



«Штаб тероборони ДНР» стверджує, що засоби ППО перехопили ракету РСЗВ HIMARS Збройних сил України у Ворошилівському районі міста. «Новини Донбасу» не можуть оперативно перевірити цю інформацію в умовах війни.



Також пошкоджено будівлю трамвайної диспетчерської та три вагони трамвая, що знаходилися поряд.