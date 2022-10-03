Российские военные обустроили оборонительный пункт в психбольнице Луганской области – Гайдай

Российские оккупационные войска зашли на территорию психиатрической больницы в городе Сватово Луганской области, чтобы там обустроить свои позиции. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Рашисты вывозят людей, находившихся в Сватовской психбольнице, чтобы сделать из нее место обороны. Больница имеет хорошую сеть подземных комнат, поэтому выбор орков ясен, но это их все равно не спасет», – написал Гайдай в Telegram-канале.



Кроме этого, войска РФ оккупировали в Счастье теплотрассу. Часть мобилизованных покинули позиции и теперь скрываются от наказания за дезертирство под открытым небом.

Президент России Владимир Путин, вероятно, отказывается от защиты Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины, считают в Институте изучения войны (ISW).