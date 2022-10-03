Російські військові облаштували оборонний пункт у психіатричній лікарні Луганської області – Гайдай

Російські окупаційні війська зайшли на територію психіатричної лікарні у місті Сватове на Луганщині, щоб там облаштувати свої позиції. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Рашисти вивозять людей, які перебували у Сватівській психіатричній лікарні, щоб зробити з неї місце оборони. Лікарня має гарну мережу підземних кімнат, тож вибір орків ясний, але це їх все одно не врятує», – написав Гайдай у Telegram-каналі.



Крім цього, війська РФ окупували у Щасті теплотрасу. Частина мобілізованих покинули позиції і тепер ховаються від покарання за дезертирство просто неба.

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, відмовляється від захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України, вважають в Інституті вивчення війни ( ISW).