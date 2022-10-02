Путин отказывается от защиты Луганской области, пытаясь удержать позиции на юге — ISW

Президент России Владимир Путин, вероятно, отказывается от защиты Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).



Отмечается, что слабое укрепление уязвимых линий фронта в районах Купянска или Лимана почти наверняка было решением Путина, а не военного командования.



«Украинские и российские источники постоянно указывают на то, что российские войска продолжали укреплять российские позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал Харьковско-Изюмского фронта и даже на то, что российские позиции вокруг Лимана рухнули», — сказано в сообщении.



«Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области», — подчеркнули в ISW.



Военные эксперты полагают, что Кремль может готовиться к перестановкам в Минобороны РФ из-за критики и поражений на поле боя.