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Маск спросил у подписчиков, кто за то, чтобы отдать Крым России

03 октября 2022, 21:02

Маск спросил у подписчиков, кто за то, чтобы отдать Крым России

Американский бизнесмен Илон Маск высказал мнение о завершении войны России против Украины в случае если Кремль установит контроль над оккупированным Крымом, а на других оккупированных землях пройдут «перевыборы». Об этом Маск написал в Twitter.

Бизнесмен в своем опросе предложил пользователям соцсети проголосовать «да» или «нет» за такие условия «украинско-российского мира»:

  • перепровести выборы на аннексированных землях под наблюдением ООН: «Россия идет, если на это будет воля народа»;
  • сделать Крым формально частью России, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)»;
  • обеспечить водоснабжение Крыму;
  • Украина остается нейтральной.

«Вполне вероятно, что это будет конечным результатом – вопрос только в том, сколько людей умрет до этого. Также стоит отметить, что возможным, хоть и маловероятным, результатом этого конфликта является ядерная война», – пишет Маск.

На данный момент Twitter-голосовании Маска приняли участие почти 889 тысяч пользователей, большинство из которых (61%) проголосовали «нет».

На слова Маска отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который в ответ заявил, что у него есть лучшее предложение:

  • Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым;
  • Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим;
  • военные преступники подвергаются международному трибуналу.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник также прокомментировал: «Единственный результат: теперь ни один украинец никогда не купит вашу чертовую Tesla. Так что удачи тебе, Илон Маск».

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