Маск спросил у подписчиков, кто за то, чтобы отдать Крым России

Американский бизнесмен Илон Маск высказал мнение о завершении войны России против Украины в случае если Кремль установит контроль над оккупированным Крымом, а на других оккупированных землях пройдут «перевыборы». Об этом Маск написал в Twitter.
Бизнесмен в своем опросе предложил пользователям соцсети проголосовать «да» или «нет» за такие условия «украинско-российского мира»:
«Вполне вероятно, что это будет конечным результатом – вопрос только в том, сколько людей умрет до этого. Также стоит отметить, что возможным, хоть и маловероятным, результатом этого конфликта является ядерная война», – пишет Маск.
На данный момент Twitter-голосовании Маска приняли участие почти 889 тысяч пользователей, большинство из которых (61%) проголосовали «нет».
На слова Маска отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который в ответ заявил, что у него есть лучшее предложение:
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник также прокомментировал: «Единственный результат: теперь ни один украинец никогда не купит вашу чертовую Tesla. Так что удачи тебе, Илон Маск».