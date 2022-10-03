Маск запитав підписників, хто за те, щоб віддати Крим Росії

Американський бізнесмен Ілон Маск висловив думку про завершення війни Росії проти України, якщо Кремль встановить контроль над окупованим Кримом, а на інших окупованих землях пройдуть «перевибори». Про це Маск написав у Twitter.



Бізнесмен у своєму опитуванні запропонував користувачам соцмережі проголосувати «так» чи «ні» за такі умови «українсько-російського миру»:

перепровести вибори на анексованих землях під наглядом ООН: «Росія йде, якщо це буде воля народу»;

зробити Крим формально частиною Росії, «як це було з 1783 (до помилки Хрущова)»;

забезпечити водопостачання Криму;

Україна залишається нейтральною.

«Цілком ймовірно, що це буде кінцевим результатом – питання лише у тому, скільки людей помре до цього. Також варто зазначити, що можливим, хоч і малоймовірним результатом цього конфлікту є ядерна війна», – пише Маск.



Наразі Twitter-голосування Маска взяли участь майже 889 тисяч користувачів, більшість з яких (61%) проголосували «ні».



На слова Маска відреагував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, який у відповідь заявив, що у нього є найкраща пропозиція:

Україна звільняє свої території, включаючи анексований Крим;

Росія проходить демілітаризацію та обов'язкову денуклеаризацію і більше не може загрожувати іншим;

військові злочинці зазнають міжнародного трибуналу.

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник також прокоментував: «Єдиний результат: тепер жоден українець ніколи не придбає вашу чортову Tesla. Тож удачі тобі, Ілон Маск».