Маск запитав підписників, хто за те, щоб віддати Крим Росії

Американський бізнесмен Ілон Маск висловив думку про завершення війни Росії проти України, якщо Кремль встановить контроль над окупованим Кримом, а на інших окупованих землях пройдуть «перевибори». Про це Маск написав у Twitter.
Бізнесмен у своєму опитуванні запропонував користувачам соцмережі проголосувати «так» чи «ні» за такі умови «українсько-російського миру»:
«Цілком ймовірно, що це буде кінцевим результатом – питання лише у тому, скільки людей помре до цього. Також варто зазначити, що можливим, хоч і малоймовірним результатом цього конфлікту є ядерна війна», – пише Маск.
Наразі Twitter-голосування Маска взяли участь майже 889 тисяч користувачів, більшість з яких (61%) проголосували «ні».
На слова Маска відреагував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, який у відповідь заявив, що у нього є найкраща пропозиція:
Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник також прокоментував: «Єдиний результат: тепер жоден українець ніколи не придбає вашу чортову Tesla. Тож удачі тобі, Ілон Маск».