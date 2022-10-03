Защитники «Азовстали», освобожденные из плена, встретились со своими семьями в Турции

Украинские военные, освобожденные из российского плена, которые сейчас находятся в Турции, смогли встретиться со своими родными. Встречу организовал Офис президента Украины.



Как сообщила первая леди Елена Зеленская в Facebook, «путь к этому моменту был долгий и тяжелый. Наконец они смогли обняться».

«Во время визита в Турцию смогла встретиться с нашими ребятами из "Азова". Здесь они находятся по условиям обмена, и сегодня руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку удалось организовать им встречу с семьями», – сообщила Зеленская.



Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также подчеркнул, что семьи защитников «Азовстали» борются за освобождение всех, кто до сих пор остается в плену, и эти усилия чрезвычайно важны.

Как сообщалось, защитники «Азовстали» были освобождены из плена при содействии турецкой стороны.

Командир полка Национальной гвардии «Азов» Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламарь, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер «Азова» Олег Хоменко и командир 12-й бригады Национальной гвардии Украины Денис Шлега находятся в Турции по условиям обмена под личными гарантиями защиты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.