Захисники «Азовсталі», звільнені з полону, зустрілися зі своїми родинами у Туреччині

Українські військові, які звільнені з російського полону, які зараз перебувають у Туреччині, змогли зустрітися зі своїми рідними. Зустріч організував Офіс президента України.



Як повідомила перша леді Олена Зеленська у Facebook, «шлях до цього моменту був довгим і важким. Зрештою вони змогли обійнятися».

«Під час візиту до Туреччини спромоглася зустрітися з нашими хлопцями з "Азова". Тут вони знаходяться за умовами обміну, і сьогодні керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку вдалося організувати зустріч з сім'ями», – повідомила Зеленська.



Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також наголосив, що сім'ї захисників «Азовсталі» борються за звільнення всіх, хто досі залишається у полоні, і ці зусилля є надзвичайно важливими.

Як повідомлялося, захисників «Азовсталі» було звільнено з полону за сприяння турецької сторони.

Командир полку Національної гвардії «Азов» Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер «Азова» Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Національної гвардії України Денис Шлега перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердога.