Группировка «ДНР» отменяет «таможенный контроль» на «границе» с РФ

На «границе» между РФ и подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области больше не будут проводить «таможенные операции». Об этом заявило так называемое «министерство доходов и сборов ДНР».



«Государственная граница между РФ и ДНР приобретает статус административной границы между субъектами РФ с 00:00 часов дня, следующим за днем подписания президентом РФ соответствующего закона», — уверяют в «ДНР».



Там добавляют, что «таможенный контроль» и «таможенные операции» в пунктах пропуска осуществляться не будут.

Напомним, Совет федерации России ратифицировал договоры о включении захваченных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Также Совфед одобрил законы о «принятии» новых субъектов в Россию. Путин их еще не подписал.



Украина и страны Запада считают эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов. США и ЕС анонсировали новые санкции против России.



Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности актов, принятых в РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября в ответ на аннексию Россией украинских территорий. В документе говорится об усилении обороноспособности Украины, невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ.



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