Угруповання «ДНР» відміняє «митний контроль» на «кордоні» з РФ

04 жовтня 2022, 18:18

Угруповання «ДНР» відміняє «митний контроль» на «кордоні» з РФ

На «кордоні» між РФ та підконтрольній угрупованню «ДНР» частини Донецької області більше не проводитимуть «митні операції». Про це заявило так зване «міністерство доходів та зборів ДНР».

«Державний кордон між РФ і ДНР набуває статусу адміністративного кордону між суб'єктами РФ з 00:00 години дня, наступного за днем підписання президентом РФ відповідного закону», — запевняють у «ДНР».

Там додають, що «митний контроль» та «митні операції» у пунктах пропуску не здійснюватимуться.

Нагадаємо, Рада федерації Росії ратифікувала договори про включення захоплених територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. Також Рада федерації схвалила закони про «прийняття» нових суб'єктів у Росію. Путін їх ще не підписав.

Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їхніх результатів. США та ЄС анонсували нові санкції проти Росії.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Крім того, Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня у відповідь на анексію Росією українських територій. У документі йдеться про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів з Путіним та санкції проти РФ.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна окупація анексія

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:23
Восьми псевдоправоохоронцям угруповання «ЛНР» повідомлено про підозру
18:44
Кримчани, які втекли від мобілізації, стоять у черзі за українськими закордонними паспортами в Астані
16:56
У Василівці Запорізької області окупанти будують «державний кордон»
16:48
Мер Мелітополя розповів про смерть чоловіка на блокпості у Василівці
16:30
Окупанти знищили 150-метрову телевежу в Комишувасі — Гайдай
15:18
Окупанти запровадили в Енергодарі комендантську годину
14:54
Угруповання «ДНР» показало як виглядає ТРЦ «Континент» після обстрілу
14:32
У СБУ розповіли, як «ДНР» «намалювала» іноземних спостерігачів на «референдумі»
13:41
«ДНР»: Жінка та чоловік загинули в Донецьку внаслідок обстрілу
12:09
Колишній командир бойовиків «ДНР» Безлер підозрюється в катуванні українців у Криму
10:04
У «ДНР» заявили про поранення двох людей за добу
23:34
ЗСУ рухаються до Луганської області — головне за день ►
22:57
Чи загрожує Росії розпад через війну з Україною — всі прогнози та версії ►
19:57
Російські військові облаштували оборонний пункт у психіатричній лікарні Луганської області – Гайдай
18:35
У Донецьку під обстріл потрапили торгові центри «Континент» та «Золоте кільце»
Всі новини
21:59
ЗСУ звільнили Малу Олександрівку на Херсонщині
21:23
Восьми псевдоправоохоронцям угруповання «ЛНР» повідомлено про підозру
20:53
Перевірено 500 осіб: Поліція проводить стабілізаційні заходи під Лиманом
20:11
Зокрема HIMARS: Байден у розмові з Зеленським оголосив про військову допомогу
19:55
Українські військові звільнили від окупантів 1534 населені пункти
19:08
Енергетики відновили електропостачання у 15 населених пунктах Донеччини
18:44
Кримчани, які втекли від мобілізації, стоять у черзі за українськими закордонними паспортами в Астані
18:18
Угруповання «ДНР» відміняє «митний контроль» на «кордоні» з РФ
17:47
У Костянтинівці показали наслідки нічного обстрілу
17:30
Естонія передала Україні дрони, які далекобійн із Пскова купив для російської армії
17:19
Над звільненим Лиманом офіційно підняли український прапор
16:59
Зеленський визнав нікчемними акти РФ, які порушують суверенітет України
16:56
У Василівці Запорізької області окупанти будують «державний кордон»
16:48
Мер Мелітополя розповів про смерть чоловіка на блокпості у Василівці
16:30
Окупанти знищили 150-метрову телевежу в Комишувасі — Гайдай
Всі новини
ВІДЕО
ЗСУ звільнили Малу Олександрівку на Херсонщині
04 жовтня, 21:59
Перевірено 500 осіб: Поліція проводить стабілізаційні заходи під Лиманом
04 жовтня, 20:53
У Слов'янську волонтер зробив безплатну свердловину з водою для всіх
04 жовтня, 15:54

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти