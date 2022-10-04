Угруповання «ДНР» відміняє «митний контроль» на «кордоні» з РФ

На «кордоні» між РФ та підконтрольній угрупованню «ДНР» частини Донецької області більше не проводитимуть «митні операції». Про це заявило так зване «міністерство доходів та зборів ДНР».



«Державний кордон між РФ і ДНР набуває статусу адміністративного кордону між суб'єктами РФ з 00:00 години дня, наступного за днем підписання президентом РФ відповідного закону», — запевняють у «ДНР».



Там додають, що «митний контроль» та «митні операції» у пунктах пропуску не здійснюватимуться.

Нагадаємо, Рада федерації Росії ратифікувала договори про включення захоплених територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. Також Рада федерації схвалила закони про «прийняття» нових суб'єктів у Росію. Путін їх ще не підписав.



Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їхніх результатів. США та ЄС анонсували нові санкції проти Росії.



Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Крім того, Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня у відповідь на анексію Росією українських територій. У документі йдеться про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів з Путіним та санкції проти РФ.



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