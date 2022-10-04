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Сбежавшие от мобилизации крымчане стоят в очереди за украинскими загранпаспортами в Астане

04 октября 2022, 18:44

Сбежавшие от мобилизации крымчане стоят в очереди за украинскими загранпаспортами в Астане

Казахстан. Фото: «Радио Азаттык» Казахстан. Фото: «Радио Азаттык»

Сотни человек, прибывших в Астану из оккупированного Крыма через Россию, собрались перед Посольством Украины в Казахстане. Многие из них планируют получить украинские загранпаспорта, сообщает «Радио Азаттык».

Большинство прибывших — крымские татары. Они сообщают, что вынуждены были уехать, чтобы не воевать и не быть убитыми, так как мобилизация затронула и оккупированный Россией Крым.

«Многие из нас не хотят воевать… В Украине умирают мирные люди, уничтожается гражданская инфраструктура… Поэтому многие из нас просто отказались от этого», — приводит издание слова одного из мужчин.

Еще один приехавший из Крыма мужчина, водитель автобуса дальнемагистральных рейсов, сказал, что в Крыму остались его родители. По его словам, на сегодня посольства многих стран, в том числе европейских, отказались их принимать.

«Мы не считаем Россию своей родиной, это страна оккупантов, которая навредила всему миру и вредит до сих пор... Нас очень много. Очень многие хотят в Европу, Турцию. Мы хотим с женой поехать в Европу», — сказал он.

Мужчина уехал из Крыма после того, как на работе ему сказали принести военный билет.

Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши заявил, что посольство «будет стараться помочь всем, чем сможет, вне зависимости от того, какие у них имеются документы». У некоторых также и российские паспорта.

«Если они предоставляют паспорт гражданина Украины, и с гражданства Украины не выходили, то они — граждане Украины. Людей [стоящих в очереди] очень много», — заявил Алмаши.

По его словам, в основном все прибывшие люди стоят в очереди за получением загранпаспорта.

Фото очереди публикуют различные ресурсы.

 

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