Сбежавшие от мобилизации крымчане стоят в очереди за украинскими загранпаспортами в Астане

Казахстан. Фото: «Радио Азаттык»

Сотни человек, прибывших в Астану из оккупированного Крыма через Россию, собрались перед Посольством Украины в Казахстане. Многие из них планируют получить украинские загранпаспорта, сообщает «Радио Азаттык».



Большинство прибывших — крымские татары. Они сообщают, что вынуждены были уехать, чтобы не воевать и не быть убитыми, так как мобилизация затронула и оккупированный Россией Крым.



«Многие из нас не хотят воевать… В Украине умирают мирные люди, уничтожается гражданская инфраструктура… Поэтому многие из нас просто отказались от этого», — приводит издание слова одного из мужчин.



Еще один приехавший из Крыма мужчина, водитель автобуса дальнемагистральных рейсов, сказал, что в Крыму остались его родители. По его словам, на сегодня посольства многих стран, в том числе европейских, отказались их принимать.



«Мы не считаем Россию своей родиной, это страна оккупантов, которая навредила всему миру и вредит до сих пор... Нас очень много. Очень многие хотят в Европу, Турцию. Мы хотим с женой поехать в Европу», — сказал он.



Мужчина уехал из Крыма после того, как на работе ему сказали принести военный билет.



Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши заявил, что посольство «будет стараться помочь всем, чем сможет, вне зависимости от того, какие у них имеются документы». У некоторых также и российские паспорта.



«Если они предоставляют паспорт гражданина Украины, и с гражданства Украины не выходили, то они — граждане Украины. Людей [стоящих в очереди] очень много», — заявил Алмаши.



По его словам, в основном все прибывшие люди стоят в очереди за получением загранпаспорта.



Фото очереди публикуют различные ресурсы.

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