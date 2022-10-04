Кримчани, які втекли від мобілізації, стоять у черзі за українськими закордонними паспортами в Астані

Казахстан. Фото: «Радіо Азаттик»

Сотні людей, які прибули до Астани з окупованого Криму через Росію, зібралися перед Посольством України у Казахстані. Багато хто з них планує отримати українські закордонні паспорти, повідомляє «Радіо Азаттик».



Більшість прибулих — кримські татари. Вони повідомляють, що змушені були виїхати, щоби не воювати та не бути вбитими, оскільки мобілізація торкнулася й окупованого Росією Криму.



«Багато хто з нас не хоче воювати… В Україні помирають мирні люди, знищується цивільна інфраструктура… Тому багато хто з нас просто відмовився від цього», — наводить видання слова одного з чоловіків.



Ще один чоловік, що приїхав з Криму, водій автобуса далекомагістральних рейсів, сказав, що у Криму залишилися його батьки. За його словами, на сьогодні посольства багатьох країн, зокрема європейських, відмовилися їх приймати.



«Ми не вважаємо Росію своєю батьківщиною, це країна окупантів, яка зашкодила всьому світу, і шкодить і досі... Нас дуже багато. Дуже багато хто хоче до Європи, Туреччини. Ми хочемо з дружиною поїхати до Європи», — сказав він.



Чоловік поїхав із Криму після того, як на роботі йому сказали принести військовий квиток.



Консул України в Казахстані Іван Алмаші заявив, що посольство «намагатиметься допомогти всім, чим зможе, незалежно від того, які у них є документи». Деякі також мають і російські паспорти.



«Якщо вони надають паспорт громадянина України, і з громадянства України не виходили, то вони громадяни України. Людей [які стоять у черзі] дуже багато», — заявив Алмаші.



За його словами, здебільшого всі люди, що прибули, стоять у черзі за отриманням закордонного паспорта.



Фото черги публікують різноманітні ресурси.

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