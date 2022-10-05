У Святогірську виявлено тіла чотирьох загиблих цивільних

05 жовтня 2022, 08:18

У Святогірську виявлено тіла чотирьох загиблих цивільних

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби внаслідок обстрілів з боку російських сил загинув один мирний житель. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Смерть зафіксована на станції Майорськ у Зайцевому.

Ще шістьох людей поранено: троє — у Бахмуті, по одному — у Роздолівці, Сіверську та Краматорську.

«Крім того, у Святогірську під час ексгумації було виявлено тіла чотирьох убитих цивільних», — поінформував очільник області.

За даними Донецької ОВА, від 24 лютого в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 923 мирні жителі. 2320 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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