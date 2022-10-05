Путин подписал законы о «включении» захваченных территорий в состав РФ

Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о «включении» захваченных территорий в состав России.



Как передают российские «РИА Новости», Путин подписал документы о «включении» захваченных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.



«Партия власти» «Единая Россия» пишет, что Владимир Путин, помимо законов о ратификации договоров, также подписал «федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав РФ в качестве субъектов».

Напомним, Совет федерации России ратифицировал договоры о включении захваченных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Также Совфед одобрил законы о «принятии» новых субъектов в Россию.



Украина и страны Запада считают эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов. США и ЕС анонсировали новые санкции против России. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности актов, принятых в РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября в ответ на аннексию Россией украинских территорий. В документе говорится об усилении обороноспособности Украины, невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ.



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