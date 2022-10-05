Путін підписав закони про «включення» захоплених територій до складу РФ

Володимир Путін підписав федеральні закони, які ратифікують договори про «включення» захоплених територій до складу Росії.



Як повідомляють російські «РИА Новости», Путін підписав документи про «включення» захоплених територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ.



«Партія влади» «Єдина Росія» пише, що Володимир Путін, крім законів про ратифікацію договорів, також підписав «федеральні конституційні закони про прийняття цих територій до складу РФ як суб'єктів».

Нагадаємо, Рада федерації Росії ратифікувала договори про включення захоплених територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. Також Рада федерації схвалила закони про «прийняття» нових суб'єктів у Росію.



Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їхніх результатів. США та ЄС анонсували нові санкції проти Росії. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Крім того, Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня у відповідь на анексію Росією українських територій. У документі йдеться про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів з Путіним та санкції проти РФ.



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