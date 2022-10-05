В правительстве призвали украинцев экономить электроэнергию

Украинцев призывают экономить электроэнергию, а также максимально сместить бытовое и промышленное потребление электричества на ночные часы. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив, что грядущий отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины.



По словам Шмыгаля, благодаря работе атомных электростанций, Украина имеет достаточный ресурс для обеспечения страны электроэнергией. Сейчас же правительство вместе с партнерами работает над демилитаризацией Запорожской атомной электростанции.



«В то же время, без ЗАЭС энергосистема Украины в зимний период будет работать с максимальной нагрузкой. Но каждый из нас может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства», — написал премьер-министр, предложив украинцам максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы, а также своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги.

3 октября глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден после того, как его похитили российские оккупанты.