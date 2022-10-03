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Директора Запорожской АЭС освободили из российского плена

03 октября 2022, 17:53

Директора Запорожской АЭС освободили из российского плена

Директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден после того, как его похитили российские оккупанты. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в своем Twitter.

«Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины; я получил подтверждение, что Мурашов благополучно вернулся к своей семье», - рассказал Гросси.

В субботу, 1 октября, стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

После этого МАГАТЭ заявило о том, что оно получило информацию о «временном задержании» Мурашова.

При этом в агентстве отмечали, что похищение Мурашова прямо влияет на ядерную безопасность ЗАЭС.

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