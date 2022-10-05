В уряді закликали українців економити електроенергію

05 жовтня 2022, 09:37

В уряді закликали українців економити електроенергію

Українців закликають економити електроенергію, а також максимально змістити побутове та промислове споживання електрики на нічні години. Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зазначивши, що майбутній опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України.

За словами Шмигаля, завдяки роботі атомних електростанцій Україна має достатній ресурс для забезпечення країни електроенергією. Нині ж уряд разом із партнерами працює над демілітаризацією Запорізької атомної електростанції.

«Водночас без ЗАЕС енергосистема України в зимовий період працюватиме з максимальним навантаженням. Але кожен із нас може зробити свій внесок в енергетичну стійкість держави», — написав прем'єр-міністр, запропонувавши українцям максимально змістити побутове та промислове споживання електроенергії на нічні години, а також своєчасно оплачувати комунальні послуги.

3 жовтня голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова було звільнено після того, як його викрали російські окупанти.

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