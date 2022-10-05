Путин назначил руководителей аннексированных территорий

Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности руководителей «новых регионов» — захваченных украинских территорий. Подписаны соответствующие указы.



В частности, назначены:

Денис Пушилин — врио главы «ДНР»;

Леонид Пасечник — врио главы «ЛНР»;

Владимир Сальдо — врио «губернатора» Херсонской области;

Евгений Балицкий — врио «губернатора» Запорожской области.

Ранее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры об аннексии четырех украинских регионов. Также он одобрил законы о «принятии» новых субъектов в состав России.



Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности актов, принятых в РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября в ответ на аннексию Россией украинских территорий. В документе говорится об усилении обороноспособности Украины, невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ.



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