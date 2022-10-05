Путін призначив керівників анексованих територій

Володимир Путін призначив керівників «нових регіонів», які тимчасово виконують обов'язки, — захоплених українських територій. Підписано відповідні укази.



Зокрема, призначено:

Денис Пушилін — вріо очільника «ДНР»;

Леонід Пасічник — вріо очільника «ЛНР»;

Володимир Сальдо — вріо «губернатора» Херсонської області;

Євген Балицький — вріо «губернатора» Запорізької області.

Раніше Путін підписав федеральні закони, які ратифікують договори про анексію чотирьох українських регіонів. Також він схвалив закони щодо «прийняття» нових суб'єктів до складу Росії.



Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, прийнятих у РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Крім того, Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня у відповідь на анексію Росією українських територій. У документі йдеться про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів з Путіним та санкції проти РФ.



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