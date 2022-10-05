Глава «Энергоатома» Котин взял на себя исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС

Президент ГП «НАЭК "Энергоатом"» Петр Котин взял на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС. Об этом Котин сказал в своем видео обращении к работникам ЗАЭС.



По его словам, администрирование станции перенесено в Киев с момента похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова.



«Все дальнейшие решения по работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе "Энергоатома"», - сообщил он.



Петр Котин подчеркнул, что все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будут по-прежнему решаться техническим персоналом атомной станции по согласованию с центральным офисом компании.



По данным «Интерфакс-Украина», в российском ЕГРЮЛ 3 октября по адресу в Москве было зарегистрировано АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» с уставным капиталом 2 млрд рублей. Головная компания со 100% УК – госкорпорация «Росатом», гендиректор – Олег Романенко.



В субботу, 1 октября, стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. 3 октября Мурашов был освобожден.