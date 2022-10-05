Глава «Енергоатому» Котін взяв на себе виконання обов’язків гендиректора ЗАЕС

Президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін взяв на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС. Про це Котін сказав у своєму відео зверненні до працівників ЗАЕС.



За його словами, адміністрування станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова.



«Усі подальші рішення щодо роботи станції прийматимуться безпосередньо в центральному офісі "Енергоатому"», - повідомив він.



Петро Котін підкреслив, що всі технічні питання експлуатації енергоблоків, як і раніше, вирішуватимуться технічним персоналом атомної станції за погодженням з центральним офісом компанії.



За даними «Інтерфакс-Україна», в російському ЄДРЮЛ 3 жовтня за адресою в Москві було зареєстроване АТ «Експлуатуюча організація Запорізької АЕС» із статутним капіталом 2 млрд рублів. Головна компанія зі 100% КК – держкорпорація «Росатом», гендиректор – Олег Романенко.



У суботу, 1 жовтня, стало відомо, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем. Окупанти зупинили автомобіль, його самого затримали і із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку. 3 жовтня Мурашова було звільнено.