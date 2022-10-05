СМИ: В Лимане уже нашли более 50 захоронений мирных жителей

В освобожденном от российских оккупантов Лимане Донецкой области обнаружено более 50 захоронений с гражданскими лицами. Об этом сообщает издание «Громадське».



Издание пишет, что российские военные копали траншеи и заставляли людей, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими военными, собирать тела погибших для перезахоронения.



«Парень, которого оккупанты тоже задерживали и заставляли хоронить, рассказал нам, что не все похороненные люди идентифицированы. Их тела могли долго лежать на улицах. Также погибших в результате обстрелов иногда хоронили их соседи», — подчеркивают журналисты.



При этом они добавляют, что оккупанты не забирали тела своих военных. Так, в одном из домов жили россияне и организовали там медпункт. Когда они отступали, забрали раненых, а мертвых оставили.



«На этом кладбище похоронены более 50 человек. Некоторые захоронения обозначены табличками с именами, но есть и только пронумерованные», — подытожили журналисты.

Над освобожденным от российских оккупантов Лиманом официально подняли украинский флаг 4 октября.