Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

СМИ: В Лимане уже нашли более 50 захоронений мирных жителей

05 октября 2022, 21:37

СМИ: В Лимане уже нашли более 50 захоронений мирных жителей

В освобожденном от российских оккупантов Лимане Донецкой области обнаружено более 50 захоронений с гражданскими лицами. Об этом сообщает издание «Громадське».

Издание пишет, что российские военные копали траншеи и заставляли людей, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими военными, собирать тела погибших для перезахоронения.

«Парень, которого оккупанты тоже задерживали и заставляли хоронить, рассказал нам, что не все похороненные люди идентифицированы. Их тела могли долго лежать на улицах. Также погибших в результате обстрелов иногда хоронили их соседи», — подчеркивают журналисты.

При этом они добавляют, что оккупанты не забирали тела своих военных. Так, в одном из домов жили россияне и организовали там медпункт. Когда они отступали, забрали раненых, а мертвых оставили.

«На этом кладбище похоронены более 50 человек. Некоторые захоронения обозначены табличками с именами, но есть и только пронумерованные», — подытожили журналисты.

Над освобожденным от российских оккупантов Лиманом официально подняли украинский флаг 4 октября.

Еще по теме

Места
Лиман
Прочее
массовые захоронения

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:56
В Донецке в отделении «Промсвязьбанка» ранены два человека
14:37
В Донецке и Старомихайловке из-за обстрела погибли четыре человека
14:17
Бывший «министр ДНР» хочет отправиться из тюрьмы на фронт
14:15
В «ЛНР» признали «опасность» наступления ВСУ на Кременную и Сватово
12:40
В оккупированной Горловке заявили об обстреле исправительной колонии
12:02
Деоккупация Луганской области началась, сообщил Гайдай
11:43
В центре Херсона — «прилет» в гостиницу, где базировались оккупанты
10:00
Путин назначил руководителей аннексированных территорий
09:24
«ДНР» больше не будет выдавать свои «паспорта»
08:51
В Кременной российские оккупанты отключили связь — Гайдай
08:47
«ДНР»: В результате обстрелов погибли двое мирных жителей
23:55
Россия готовится к обороне на Луганщине ►
23:12
В Крыму из мобилизованных формируют отдельную дивизию: неподготовленных отправят на фронт ►
21:23
Восьми псевдоправоохранителям группировки «ЛНР» сообщено о подозрении
18:44
Сбежавшие от мобилизации крымчане стоят в очереди за украинскими загранпаспортами в Астане
все новости
21:37
СМИ: В Лимане уже нашли более 50 захоронений мирных жителей
20:15
В Луганской области освобождены шесть населенных пунктов — Гайдай
19:09
Жена Губарева получила подозрение от СБУ за помощь оккупантам в Херсонской области
18:31
Грековка и Макеевка в Луганской области освобождены
18:12
Путин подписал указ о «принятии» объектов Запорожской АЭС в «собственность» России
18:00
В МАГАТЭ заявили, что Запорожскую АЭС питает только одна линии энергопередачи
17:07
Подоляк: Украина ведет переговоры о продлении «зернового коридора»
16:55
Энергетики вернули свет 24 тысячам семей на Донетчине
16:37
Минэкономики: Рабочие места потеряли 5 млн переселенцев
16:20
Нардепу Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене
16:16
Путин рассказал, что его «удивили» результаты «референдума»
16:05
В Запорожье приостановили выезд гуманитарных колонн на оккупированную территорию
15:56
В Донецке в отделении «Промсвязьбанка» ранены два человека
15:37
Страны Евросоюза договорились о восьмом пакете санкций против РФ
15:08
В Черновцах задержали мужчину, который застрелил полицейскую и ранил ее коллегу
все новости
ВИДЕО
В Донецке в отделении «Промсвязьбанка» ранены два человека
05 октября, 15:56
В «ЛНР» признали «опасность» наступления ВСУ на Кременную и Сватово
05 октября, 14:15
Россия готовится к обороне на Луганщине ►
04 октября, 23:55

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты