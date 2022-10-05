ЗМІ: У Лимані вже знайшли понад 50 поховань мирних жителів

У звільненому від російських окупантів Лимані Донецької області виявлено понад 50 поховань із цивільними особами. Про це повідомляє видання "Громадське".



Видання пише, що російські військові копали траншеї та змушували людей, підозрюваних у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання.



«Хлопець, якого окупанти теж затримували та змушували ховати, розповів нам, що не всі поховані люди ідентифіковані. Їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих внаслідок обстрілу іноді ховали їхні сусіди», — наголошують журналісти.



При цьому вони додають, що окупанти не забирали тіла своїх військових. Так, в одному з будинків жили росіяни та організували там медпункт. Коли вони відступали, забрали поранених, а мертвих залишили.



«На цьому цвинтарі поховано понад 50 людей. Деякі поховання позначені табличками з іменами, але є лише пронумеровані», — підсумували журналісти.

Над звільненим від російських окупантів Ліманом офіційно підняли український прапор 4 жовтня.