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Проверено 500 человек: Полиция проводит стабилизационные мероприятия под Лиманом

04 октября 2022, 20:53

Проверено 500 человек: Полиция проводит стабилизационные мероприятия под Лиманом

Под Лиманом. Фото: Донецкая ОВА Под Лиманом. Фото: Донецкая ОВА

Полиция налаживает работу в деоккупированных селах возле Лимана — это Яровая, Рубцы и Коровий Яр. Там проводятся стабилизационные мероприятия. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.

Отмечается, что жителей обеспечили продуктами и предметами первой необходимости.

Кроме того, продолжаются разминирование и контрдиверсионные мероприятия. От граждан поступают сообщения о преступлениях оккупационных войск: похищениях людей, мародерстве, преследовании гражданских за проукраинскую позицию.

«Село Рубцы находилось под оккупацией с апреля. Во время захвата населенного пункта россияне разрушили 30% жилья, а также всю инфраструктуру, в том числе пожарную станцию, сельскохозяйственные предприятия и технику, значительно повреждена конеферма. Сейчас в селе проживает 320 человек», — сообщили в ОВА.

Там добавили, что аналогичная ситуация в селе Коровой Яр, полгода находившемся под контролем оккупантов, и пгт Яровая, который был оккупирован с июня.

«Россияне ставили "Грады" возле домов, а, убегая, оставили после себя развалины, разграбленные дома, остатки боеприпасов и минные ловушки. После освобождения Вооруженными силами Украины первыми в населенные пункты прибыли сотрудники полиции с гуманитарным грузом», — проинформировали в областной военной администрации.

Также отмечается, что полицейские документируют военные преступления России.

«Проверено 500 человек. В первые дни установлены четыре человека, причастных к коллаборационной деятельности. В частности, получена информация о секретаре одного из сельсоветов, который передавал представителям оккупационных войск данные жителей с проукраинскими взглядами», — рассказали в Донецкой ОВА.

Помимо этого, проверяются сообщения о возможных похищениях жителей, устанавливаются места захоронения людей.

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