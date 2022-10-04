Проверено 500 человек: Полиция проводит стабилизационные мероприятия под Лиманом

Под Лиманом. Фото: Донецкая ОВА

Полиция налаживает работу в деоккупированных селах возле Лимана — это Яровая, Рубцы и Коровий Яр. Там проводятся стабилизационные мероприятия. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



Отмечается, что жителей обеспечили продуктами и предметами первой необходимости.



Кроме того, продолжаются разминирование и контрдиверсионные мероприятия. От граждан поступают сообщения о преступлениях оккупационных войск: похищениях людей, мародерстве, преследовании гражданских за проукраинскую позицию.



«Село Рубцы находилось под оккупацией с апреля. Во время захвата населенного пункта россияне разрушили 30% жилья, а также всю инфраструктуру, в том числе пожарную станцию, сельскохозяйственные предприятия и технику, значительно повреждена конеферма. Сейчас в селе проживает 320 человек», — сообщили в ОВА.



Там добавили, что аналогичная ситуация в селе Коровой Яр, полгода находившемся под контролем оккупантов, и пгт Яровая, который был оккупирован с июня.



«Россияне ставили "Грады" возле домов, а, убегая, оставили после себя развалины, разграбленные дома, остатки боеприпасов и минные ловушки. После освобождения Вооруженными силами Украины первыми в населенные пункты прибыли сотрудники полиции с гуманитарным грузом», — проинформировали в областной военной администрации.



Также отмечается, что полицейские документируют военные преступления России.



«Проверено 500 человек. В первые дни установлены четыре человека, причастных к коллаборационной деятельности. В частности, получена информация о секретаре одного из сельсоветов, который передавал представителям оккупационных войск данные жителей с проукраинскими взглядами», — рассказали в Донецкой ОВА.



Помимо этого, проверяются сообщения о возможных похищениях жителей, устанавливаются места захоронения людей.

Смотрите также:



