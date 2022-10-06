«ЛНР»: Из Кременной и Сватово эвакуируют социальные и медицинские учреждения

Социальные и медицинские учреждения в оккупированных Кременной и Сватово эвакуируются. Об этом заявил так называемый «посол ЛНР» в РФ Родион Мирошник.



«Север и северо-запад ЛНР. Ситуация тревожная, но стабильная», — уверяет Мирошник.



По его словам, связь с Кременной и Сватово практически отсутствует. При этом Мирошник утверждает, что вся территория в районе Кременной контролируется «ЛНР». А ВСУ якобы стянули до десяти тысяч человек в районы Северска и Торского, также у них есть техника, артиллерия и РСЗО.



«В городе и поселках малолюдно, основные социальные учреждения эвакуированы», — сообщил «посол ЛНР» в РФ.



В Сватово, по его словам, «основные медицинские и социальные учреждения эвакуируются, местные органы власти в урезанном виде работают, в том числе занимаются эвакуацией». Оценить численность ВСУ, отметил Мирошник, сложно. Есть данные о перегруппировках, перемещении тяжелой техники.

Смотрите также:



