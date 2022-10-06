«ЛНР»: З Кремінної та Сватового евакуюють соціальні та медичні установи

Соціальні та медичні установи в окупованих Кремінної та Сватового евакуюються. Про це заявив так званий «посол ЛНР» у РФ Родіон Мірошник.



«Північ та північний захід ЛНР. Ситуація тривожна, але стабільна», — запевняє Мірошник.



За його словами, зв'язок із Кремінною та Сватовим практично відсутній. При цьому Мірошник стверджує, що вся територія в районі Кремінної контролюється «ЛНР». А ЗСУ нібито стягнули до десяти тисяч людей у райони Сіверська та Торського, також у них є техніка, артилерія та РСЗВ.



«У місті та селищах малолюдно, основні соціальні установи евакуйовані», — повідомив «посол ЛНР» у РФ.



У Сватовому, за його словами, «основні медичні та соціальні установи евакуюються, місцеві органи влади в урізаному вигляді працюють, зокрема займаються евакуацією». Оцінити чисельність ЗСУ, зазначив Мірошник, складно. Є дані про перегрупування, переміщення важкої техніки.

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