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В Кременной российские оккупанты отключили связь — Гайдай

05 октября 2022, 08:51

В Кременной российские оккупанты отключили связь — Гайдай

В Кременной Луганской области российские оккупанты отключили связь и выписали из больницы всех гражданских пациентов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он предполагает, что без связи оставили жителей города оккупанты так как опасаются сотрудничества их с ВСУ и распространения панических настроений на Луганщине.

Значительные же ежедневные потери личного состава, по данным Гайдая, российское военное руководство пытается компенсировать за счет призыва населения с оккупированных территорий Украины. Мужчин из Луганска без проведения медицинской комиссии и подготовки после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери, а в центрах подготовки, которые обустроены на территории региона, готовят новичков из частных военных кампаний, завербованных в местах лишения свободы.

Также Гайдай рассказал, что некоторые вооруженные формирования возвращаются в РФ. В частности, как он отметил, личный состав учебного центра Молькино Краснодарского края отбыл в обратном направлении в Приморско-Ахтерское в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием военнослужащих. 

Больницам же в Кременной оккупанты разрешили принимать исключительно раненых военных, потому, по данным Луганской ОВА, из местных медицинских учреждений вывезли гражданских пациентов, даже тяжелых больных. 

«4 октября авиация Сил обороны Украины нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 4 опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения ПВО на разных направлениях сбили один вертолет и 2 БпЛА врага», — сообщил руководитель ОВА.

Также Сергей Гайдай рассказал, что ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу российских войск за сутки.

«Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Стрелеча, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.

Из разных видов вооружения россияне обстреляли ряд населённых пунктов. В частности:

- на Краматорском направлении: Белогоровка, Серебрянка, Спорное;
- на Бахмутском направлении: Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опросное, Яковлевка, Юрьевка, Белогоровка, Майорск», — написал Гайдай.

4 октября главай Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что во временно оккупированной Камышевахе Луганской области российские войска уничтожили 150-метровую телевышку. 

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