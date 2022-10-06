Россия отменила «таможенный контроль» между границами оккупированных областей

На границе между оккупированными частями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями с 5 октября не будет действовать «таможенный контроль». Об этом заявилив Федеральной таможенной службе России.



В ФТС отметили, что участникам «внешнеэкономической деятельности» не нужно будет подавать декларации при перевозке товаров, так как это называется «внутренней торговлей».



При этом дежурные смены сотрудников ФТС России присутствуют в пунктах пропуска. Вместе с Пограничной службой ФСБ они участвуют в проверке имущества и транспортных средств.

Напомним, Совет федерации России ратифицировал договоры о включении захваченных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Также Совфед одобрил законы о «принятии» новых субъектов в Россию. Путин их еще не подписал.



Украина и страны Запада считают эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов. США и ЕС анонсировали новые санкции против России.



Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности актов, принятых в РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября в ответ на аннексию Россией украинских территорий. В документе говорится об усилении обороноспособности Украины, невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ.