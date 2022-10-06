Росія скасувала «митний контроль» між межами окупованих областей

На кордоні між окупованими частинами Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областями з 5 жовтня не діятиме «митний контроль». Про це заявили у Федеральній митній службі Росії.



У ФМС зазначили, що учасникам "зовнішньоекономічної діяльності" не потрібно буде подавати декларації при перевезенні товарів, оскільки це називається "внутрішньою торгівлею".



При цьому чергові зміни співробітників ФМС Росії перебувають у пунктах пропуску. Разом із Прикордонною службою ФСБ вони беруть участь у перевірці майна та транспортних засобів.

Нагадаємо , Рада федерації Росії ратифікувала договори про включення захоплених територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. Також Радфед схвалив закони про «прийняття» нових суб'єктів у Росію. Путін їх ще не підписав.



Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їхніх результатів. США та ЄС анонсували нові санкції проти Росії.



Також повідомлялося , що президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, прийнятих у РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Крім того, Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня у відповідь на анексію Росією українських територій. У документі йдеться про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів з Путіним та санкції проти РФ.