Минобороны РФ заявило о захвате Зайцево под Бахмутом

Зайцево под Бахмутом захвачено российскими силами. Об этом сообщает Минобороны РФ.



Как уверяют в ведомстве, в результате наступательных действий под контроль российских сил перешло Зайцево.



В сегодняшней утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось лишь об обстрелах на Бахмутском направлении. Кроме того, об обстрелах на Горловском направлении писал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. На данный момент подтверждения с украинской стороны о переходе поселка городского типа под полный контроль оккупантов — нет.



Поселок Зайцево относится к Бахмутской городской громаде Бахмутского района, в десяти километрах от ж/д станции Бахмут.

Отметим, что о захвате российской армией Зайцево, расположенного под оккупированной Горловкой, сообщалось в августе.

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