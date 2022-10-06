Міноборони РФ заявило про захоплення Зайцева під Бахмутом

Зайцеве під Бахмутом захоплено російськими силами. Про це повідомляє Міноборони РФ.



Як запевняють у відомстві, внаслідок наступальних дій під контроль російських сил перейшло Зайцеве.



У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося лише про обстріли на Бахмутському напрямку. Крім того, про обстріли на Горлівському напрямку писав очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Наразі підтвердження з української сторони про перехід селища міського типу під повний контроль окупантів немає.

Зазначимо, що про захоплення російською армією Зайцева, що під Горлівкою, повідомлялося у серпні.

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