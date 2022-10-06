В «Азове» назвали главную причину выхода из «Азовстали»

Одной из главных причин выхода украинских бойцов из «Азовстали» стала необходимость спасти жизнь раненых. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель штаба полка «Азов» Богдан Кротевич, передает «Зеркало недели».



По его словам, операцию по выходу бойцов была согласована с высшим руководством государства.



«Это была тяжелая операция. Нам было тяжело принять решение, но на тот момент у нас было 600 раненых, а 300 из них просто гнили. Они медленно погибали. Офицерский состав единогласно решил уходить в плен, чтобы оказать срочную медицинскую помощь бойцам, которые были в госпитале. У нас не было лекарства, не было достаточно оборудования. Поэтому такое решение было принято", - рассказал он.



По словам Кротевича, во время выхода бойцов командир полка «Азов» Денис Прокопенко был постоянно на связи с президентом Владимиром Зеленским, главнокомандующим Валерием Залужным, главой ГУР Кириллом Будановым.



Руководитель штаба также подчеркнул, что руководство страны предоставило бойцам право выбора, и они им воспользовались.