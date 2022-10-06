В «Азові» назвали головну причину виходу з «Азовсталі»

Однією з головних причин виходу українських бійців із «Азовсталі» стала потреба врятувати життя поранених. Про це на прес-конференції розповів керівник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич, передає "Дзеркало тижня".



За його словами, операцію з виходу бійців було узгоджено з вищим керівництвом держави.



«Це була важка операція. Нам було важко прийняти рішення, але на той момент ми мали 600 поранених, а 300 з них просто гнили. Вони повільно гинули. Офіцерський склад одноголосно вирішив йти в полон, щоб надати термінову медичну допомогу бійцям, які були у шпиталі. У нас не було ліків, не було достатньо обладнання. Тому таке рішення було ухвалено", - розповів він.



За словами Кротевича, під час виходу бійців командир полку «Азов» Денис Прокопенко був постійно на зв’язку з президентом Володимиром Зеленським, головнокомандувачем Валерієм Залужним, головою ГУР Кирилом Будановим.



Керівник штабу також наголосив, що керівництво країни надало бійцям право вибору, і вони ним скористалися.